Lengwenus: Jeder hierzulande hat das etwas verlernt. Wir bringen heute in Schulen alle möglichen Unterrichtsinhalte bei. Wir arbeiten an Fakten und betreiben Wissenschaft. Wir bringen mehr Kinder zum Abitur als jemals zuvor. Dennoch gibt es in Deutschland mehr unglückliche Menschen als anderswo und dies ganz unabhängig von der Schulbildung. Deshalb habe ich das Fach eingeführt. "LebensART" ist eine Antwort darauf.