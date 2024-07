Flughafen Hamburg: Zoll findet 170 Goldmünzen und 16 Barren

Flughafen Hamburg : Zoll stoppt Frau mit kiloweise Gold im Gepäck

08.07.2024 | 13:24 |

170 Goldmünzen und 16 Goldbarren - so viel Edelmetall hatte eine Reisende in ihrem Reisegepäck. Sie gab zwar an, das Edelmetall gehöre ihr, eine Strafe muss sie dennoch fürchten.