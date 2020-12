Bous im Saarland, Dezember 2012: In seinem eigenen Haus liegt ein 76-jähriger Mann leblos am Boden. Der Rentner wurde brutal getötet. Der oder die flüchtigen Täter haben eine Goldkette, ein Armband und eine Uhr mitgenommen, die der Mann am Körper trug. Am Tatort können zahlreiche Spuren gesichert werden.