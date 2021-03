US-Schauspielerin und Sängerin Andra Day (36), die in "The United States vs. Billie Holiday" die Jazz-Sängerin Billie Holiday verkörpert, wurde zur besten Drama-Darstellerin gekürt. In der Männerriege wurde Chadwick Boseman posthum für seine letzte Rolle in dem Jazz-Drama "Ma Rainey's Black Bottom" ausgezeichnet. Boseman war im vergangenen August im Alter von 43 Jahren an Krebs gestorben.