Die Staatsanwaltschaft forderte wegen gemeinschaftlichen Diebstahls in besonders schwerem Fall Haftstrafen von fünf bis sieben Jahren. Die Verteidiger verlangten Freispruch. Einer der Männer hatte in seinem Schlusswort, er habe "die Münze nicht geklaut". Andere Angeklagte schlossen sich den Ausführungen ihrer Verteidiger an.