Tote nach Gondelabsturz in Baden-Württemberg: Polizei nennt Grund

Der tödliche Gondelabsturz auf einer Brückenbaustelle in Horb am Neckar in Baden-Württemberg ist nach Angaben der Ermittler durch ein gerissenes Stahlseil ausgelöst worden. Drei Bauarbeiter stürzten bei dem Unglück in die Tiefe und starben. Warum das Seil riss, war nach Worten von Polizei und Staatsanwaltschaft zunächst unklar. Gutachter und Kriminaltechniker untersuchten dies.