Entwickler versuchen ihre Software gegen gezielte Manipulation zu schützen. Doch an viele kreative Herangehensweisen denken sie oft gar nicht - und können so von findigen Nutzern ausgetrickst werden. In diesem Fall hat das kaum negative Konsequenzen.



Doch auf Hackerkonferenzen wie dem Chaos Communication Congress in Leipzig oder Def Con in Las Vegas werden jedes Jahr Sicherheitslücken vorgestellt, die tatsächlich Menschen in Gefahr bringen können: Flugdrohnen zum Absturz bringen oder einem Verkehrsflugzeug falsche Positionsdaten zusenden - nur zwei extreme Beispiele, was alles möglich ist.