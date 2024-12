Google-Suchen 2024: Mehr Raab, weniger Trump und viel Sport

Bei den "Warum-Fragen" dominierten sowohl politische Themen ("Warum wurde Lindner entlassen?") als auch sportliche Themen ("Warum trägt Mbappé eine Maske?") und wirtschaftliche Themen ("Warum ist Butter so teuer?"). Bei den "Was-Fragen" wollten die Menschen unter anderem wissen, was die Vertrauensfrage ist, was ein Talahon und was Dubai-Schokolade ist. Die mit Pistaziencreme und Engelshaar gefüllte Tafelschokolade hatte in diesem Jahr einen Hype in sozialen Medien ausgelöst.