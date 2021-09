1980: Tausende Atomkraftgegner gründen bei Gorleben die "Freie Republik Wendland" und bauen ein Hüttendorf, das eine Ikone der Umweltschutzbewegung wird. Dieses wird nach etwa einem Monat von der Polizei in einem Großeinsatz geräumt und abgerissen.



1982: In Gorleben startet der Bau eines Zwischenlagers, in dem Castor-Behälter mit hochradioaktivem Atommüll untergestellt werden sollen. Es kommt zu weiteren teils gewaltsamen Protesten.



1983/1984: Im Oktober 1983 stimmt die Bundesregierung der unterirdischen Erkundung des Salzstocks Gorleben zu. Im Oktober 1984 findet ein erster Atommülltransport aus dem Atomkraftwerk Stade in eines der Zwischenlager von Gorleben statt. Es folgt der erste "Tag X" von Atomkraftgegnern, die ihn stoppen wollen.



1986: Am Salzstock Gorleben beginnt im März der Bau von zwei Schächten für ein sogenanntes Erkundungsbergwerk. Klagen vor Gerichten stoppen die Arbeiten aber. Die Fertigstellung des Bergwerks wird erst 1996 nach zehnjähriger Bauzeit beendet.