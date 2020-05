Frank Elstner: Sie ist, wie viele Beziehungen die gut funktionieren, gewachsen. Als wir uns kennengelernt haben, waren wir beide verhältnismäßig große Anfänger im Fernsehgeschäft und haben beide am Südwestfunk in Baden-Baden angefangen. Er pendelte aus München und ich aus Luxemburg dorthin, was uns wenig Zeit für gemeinsame Begegnungen gab. Als ich ihn dann später gefragt habe, ob er mein "Wetten, dass…?" übernehmen möchte, da hat er fast wie im Schock sofort ja gesagt und sich wahnsinnig gefreut. Von da an haben wir eine herzliche Bekanntschaft gepflegt.