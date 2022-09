Jahrestag einer Tragödie : Vor 40 Jahren starb Grace Kelly

Grace Kelly wurde 1929 in Philadelphia geboren. Die Amerikanerin machte in Hollywood eine steile Karriere als Schauspielerin. Sie spielte als unnahbare Blondine in vielen Filmklassikern von Regisseur Alfred Hitchcock mit und wurde zum Star. 1954 erhielt sie sogar einen Oskar in der Kategorie "Beste Hauptdarstellerin".



Auf dem Höhepunkt ihrer Karriere heiratete Grace Kelly schließlich Fürst Rainier III. von Monaco. Die Hochzeit war das Medienereignis des Jahres 1956. 30 Millionen Menschen in aller Welt verfolgten die Zeremonie.



Aus der Charakterschauspielerin Grace Kelly wurde an dem Tag die Fürstin Gracia Patricia von Monaco. Mit nur 26 Jahren schlüpfte sie wohl in eine ihrer schwierigsten Rollen, die sie bis zu ihrem Tod allerdings perfekt spielte.