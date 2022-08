DLRG-Zwischenbilanz : 199 Ertrunkene seit Jahresbeginn

Viele Menschen weichen auf die zum Teil unbewachten Seen und Flüsse aus, weil ein Schwimmbad-Eintritt nicht leistbar ist oder kein Bad in der Nähe - und wenn, dann zu voll ist. 2022 starben bis Juli 180 Menschen in Flüssen und Seen. Dabei stieg die Zahl der Todesfälle in Flüssen zum Vorjahreszeitraum von 53 auf 64. Die meisten tödlichen Badeunfälle gab es auch 2021 in Binnengewässern, dort starben 131 Menschen, in Flüssen 95 Menschen.