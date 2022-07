Zahl der Drogentoten auf 20-Jahres-Hoch

Die Drogen- und Suchtpolitik muss in vielen Bereichen neu gestaltet werden, so sieht es Burkhard Blienert, der seit Beginn des Jahres Beauftragter der Bundesregierung für Sucht- und Drogenfragen ist. Jedes Jahr wird am 21. Juli in vielen Städten in Deutschland an die Menschen gedacht, die an den Folgen ihrer Suchterkrankung gestorben sind.