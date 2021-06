Die Bereitschaft zur Organspende bleibt in Deutschland in der Corona-Krise ungebrochen. 2020 gab es 19 Organspender weniger als im Jahr davor. Das sind zwar zwei Prozent Unterschied zu 2019, ist aber weniger rückläufig als in den Jahren zuvor. Auch die exponentielle Zunahme der Covid-19-Patienten auf Intensivstationen Ende Oktober 2020 hatte laut DSO (Deutsche Stiftung Organtransplantation) keinen Einfluss auf die Anzahl der postmortalen Organspender. An allen Transplantationszentren konnte die Arbeit während der Pandemie fortgesetzt werden.