11,6 Prozent der Jugendlichen - deutschlandweit der höchste Anteil - beendeten 2019 in Sachsen-Anhalt ihre Schulausbildung ohne einen Abschluss. Im deutschen Durchschnitt lag die Quote im gleichen Zeitraum bei 6,8 Prozent. Bei den Abschlüssen mit allgemeiner Hochschulreife hatte Sachsen-Anhalt gemeinsam mit Bayern mit 32,1 Prozent die schlechteste Quote und lag unter dem bundesdeutschen Durchschnitt (40,2 Prozent). Beim Bildungsmonitor 2020 bildet Sachsen-Anhalt das Schlusslicht aller Bundesländer. "Stärken bestehen aber weiterhin bei der Schulqualität, große Herausforderungen dagegen bei der Altersstruktur und Verfügbarkeit an Lehrkräften", so das Resultat.