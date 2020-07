Bereits heute lebt mit 56 Prozent der Großteil der Bevölkerung in Städten. Laut Prognose der UN wird der Trend zur Urbanisierung in Entwicklungs- und Schwellenländern weiterhin anhalten. Bis 2050 könnte der Anteil der Stadtbewohner weltweit auf über 68 Prozent steigen, 90 Prozent des Zuwachses wird in afrikanischen und asiatischen Ländern erwartet. Bis zum Jahr 2030 wird mit mehr als 40 Megastädten mit mehr als zehn Millionen Einwohnern gerechnet, also mit extrem vielen Menschen, die auf einer relativ kleinen Fläche arbeiten und leben werden.