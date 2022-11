Welttoilettentag 2022 : Ein notwendiges Muss

Etwas mehr als die Hälfte der Weltbevölkerung, 54 Prozent, können Toiletten im eigenen Haushalt mit Anschluss an einen öffentlichen Abwasserstrom benutzen. In den dicht besiedelten Industriestaaten ist die Versorgung selbst auf dem Land deutlich besser als in den armen Ländern. Die wenigsten Zugänge nach Datenlage der WHO gab es in Äthiopien. Dort können lediglich sieben Prozent der Menschen ein Klo nutzen. Und in Togo, Madagaskar und Tschad ist es nur knapp jedem Zehnten möglich.