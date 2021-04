Der World Earth Day warnt jährlich am 22. April vor dem Raubbau und mahnt zum Klimaschutz. "Jeder Bissen zählt" - so lautet dieses Jahr das deutsche Motto des Earth Days: "Jeder Bissen zählt. Schütze, was du isst - schütze unsere Erde. Lebe bewusst und nachhaltig, bio, regional, fair."