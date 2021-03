Der Preis für "Record of the Year" ging an Billie Eilish für "Everything I Wanted", "Song of the Year" ist "I Can't Breathe" von H.E.R. Lady Gaga und Ariana Grande wurden als bestes "Pop Duo" geehrt für den Song "Rain On Me", Harry Styles wurde für die "Best Pop Solo Performance" ausgezeichnet mit seinem Song "Watermelon Sugar".