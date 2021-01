Bei gleichbleibendem Jahresausstoß - 2018 lag er bei 42 Gigatonnen (42 Milliarden Tonnen) - ist dieses Budget schon in etwa sieben Jahren aufgebraucht. Die Staaten der Erde hatten sich Ende 2015 in Paris darauf geeinigt, die Erderwärmung im Vergleich zum vorindustriellen Zeitalter auf deutlich unter zwei Grad zu begrenzen sowie alles daran zu setzen, den Temperaturanstieg bereits bei 1,5 Grad zu stoppen. Auf dem Weg zu diesen Zielmarken hatte die Europäische Union in diesem Dezember ihr gemeinsames Klimaziel für 2030 von 40 auf mindestens 55 Prozent CO2-Verringerung im Vergleich zum Jahr 1990 angehoben.



Quelle: dpa