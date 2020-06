Aus Deutschland, das in der zweiten Jahreshälfte den Vorsitz der EU-Staaten übernimmt, kommen hierzu solidarische Signale. „Wir müssen alle Kräfte in Bewegung setzen, dass es zu einer Lösung kommt, denn so kann’s nicht weitergehen“, sagte Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) am vergangenen Freitag in Berlin. Seinen südeuropäischen Amtskollegen versprach er, dass Deutschland „sehr, sehr stark kämpfen“ werde für die Reform des europäischen Asylrechts.