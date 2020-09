Griechische Soldaten an der Grenze zur Türkei.

Quelle: Emrah Gurel/AP/dpa

Am griechisch-türkischen Grenzfluss Evros hat es am dritten Tag in Folge keine größeren Zwischenfälle gegeben. Wie das griechische Staatsfernsehen ERT berichtete, hätten vereinzelt Migranten versucht, den Zaun beim Grenzübergang von Kastanies/Pazarkule zu überwinden oder den Evros (türkisch: Meric) zu durchqueren.



Nach Angaben der Regierung in Athen haben die griechischen Sicherheitskräfte knapp 43.400 Menschen daran gehindert, unerlaubt aus der Türkei nach Griechenland auf der Landesroute zu kommen.