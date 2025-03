Klimawandel: Erst Hitze, dann Schnee in Griechenland

In der zentralgriechischen Stadt Livadia erreichten die Temperaturen am Samstag 31,4 Grad Celsius - der höchste jemals für März gemessene Wert, wie das Nationale Observatorium in Athen auf der Website Meteo.gr mitteilte.

In der nächsten Woche geht es in Deutschland mit den Temperaturen nach oben, ab Mitte der Woche soll auch die Sonne mehr scheinen. Ab Mittwoch liegen die Temperaturen voraussichtlich wieder verbreitet über zehn Grad, teilt der Deutsche Wetterdienst (DWD) mit, mancherorts sind bis zu 16 Grad möglich. Davor ist laut DWD dank zweier Tiefs allerdings noch mit Regen und Schnee zu rechnen, etwa im Südosten und im Erzgebirge.

Rekordtemperaturen dank Saharastaub

Nun kommen wohl Schauer und Schnee

Ab Dienstag müssen sich die Griechen jedoch auf sinkende Temperaturen einstellen. "Eine Kaltluftmasse wird am Dienstag im ganzen Land für Schauer und Schnee sorgen", sagte Giannopoulos. "In Athen, wo wir heute 27 Grad haben, wird die Höchsttemperatur bei elf Grad liegen. Das ist eine Achterbahnfahrt", fügte er hinzu.

In der griechischen Region Nordmakedonien, in der am Wochenende 27 Grad gemessen wurden, könnte der Frost schwere Schäden an Obstbäumen verursachen, die sich in voller Blüte befinden.