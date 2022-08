Ein Hochwasser wie 2013 würde der Stadt heute nichts mehr ausmachen, so Berger, und auch wenn das Wasser so hoch wie im August 2002 steigen würde, wären die Schäden überschaubar – das Wasser würde an dafür vorgesehenen Stellen über die Mauer laufen. Auch ein unabhängiges Hochwasser-Alarmsystem gibt es in der Stadt an der Mulde, Menschen werden per SMS und Sirenen vor bevorstehenden Fluten gewarnt. Die Einwohner von Grimma seien einhellig begeistert von den neuen Flutschutzmaßnahmen, sagt der Oberbürgermeister.