Der Grimme-Preis in der Kategorie "Fiktion" geht außerdem an das Krimidrama "Wir wären andere Menschen" von Friedrich Ani und Ina Jung nach der Erzählung "Rupert" von Friedrich Ani. In dem Film von Jan Bonny spielt Matthias Brandt einen Fahrlehrer, der als Kind schwer traumatisiert wurde und nun auf Rache sinnt.