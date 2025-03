Grimme-Preis: Fünf Auszeichnungen für das ZDF 2025

Mit dem renommierten Grimme-Preis werden in diesem Jahr 18 Produktionen und Leistungen für das Fernsehen ausgezeichnet. Fünf Preise gehen dabei an die ZDF-Familie.

Die ZDF-Auszeichnungen erhalten die Serie "Uncivilized" sowie die Dokumentarfilme "Exile Never Ends", "Sisterqueens" und "Total Trust - Was China der Welt nicht zeigt". Mit einem Grimme-Preis Spezial wird Zoe Magdalena für ihre Leistung als Headautorin und Schauspielerin der Serie "Hungry" ausgezeichnet.

Preis für die Serie "Uncivilized" in der Kategorie Fiktion

In der Kategorie "Fiktion" setzte sich die sechsteilige Serie "Uncivilized" von Regisseur Bilal Bahadir gegen die Konkurrenz durch. Von 9/11 bis zum Ukrainekrieg zeigt "Uncivilized" fünf Lebenswelten postmigrantischer Menschen in Deutschland, die eine ungewollte Wendung im Schatten öffentlicher Diskurse eingenommen haben.

Auszeichnung für Dokumentarfilm "Exile Never Ends"

Eine doppelte Auszeichnung erhält der Dokumentarfilm "Exile Never Ends" von Regisseurin Bahar Bektas in der Kategorie "Information & Kultur": für Buch und Regie sowie für die Bildgestaltung. Bahar Bektas' Bruder Taner sitzt in Deutschland im Gefängnis und steht kurz vor der Abschiebung in die Türkei. Seine Schwester nutzt die Zeit des Wartens, um die Kamera auf ihre Familienangehörigen zu richten.