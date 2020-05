Youtuber Rezo ist für Grimme Online Award nominiert. Archivbild

Quelle: Henning Kaiser/dpa

Der Podcast "Das Coronavirus-Update" mit dem Berliner Virologen Christian Drosten und das Video "Die Zerstörung der CDU" von YouTuber Rezo sind für den Grimme Online Award nominiert worden. Insgesamt gehen in diesem Jahr 28 Internet-Angebote ins Rennen um die Auszeichnung - die meisten in der Kategorie "Information", was kein Zufall ist.



"Das Informationsbedürfnis ist sehr hoch, das zeigen die Angebote, das zeigt die Auswahl der Nominierungskommission", sagte Grimme-Direktorin Frauke Gerlach.