Die Wette hatte er eigentlich gewonnen, seinen Einsatz will er aber trotzdem liefern: Sänger Herbert Grönemeyer will einen Monat lang alle Betriebs- und Unterhaltskosten für die Berliner Tafel übernehmen. "Das ist eine Tafel mit 50 Ausgabestellen, die sorgen sich um 70.000 Menschen", sagte Grönemeyer in der ZDF-Sendung "Wetten, dass..?" am Samstagabend in Friedrichshafen.