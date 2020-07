Bayer setzte ihn in den Garten. 2015 hievte er den Stein in den Keller. Dort lag er weitere fünf Jahre in einem alten Kleiderschrank. Im Januar dieses Jahr wollte er den Keller entrümpeln. Nach all den Jahren dachte Bayer, dass der Brocken einfach nicht zu der Art der Kalksteine passt, die er aus der Region kennt und er kontaktiert Dieter Heinlein.