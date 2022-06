Dem in den USA inhaftierten Ex-Hollywood-Produzenten und Sexualstraftäter Harvey Weinstein steht nun auch eine Anklage in Großbritannien bevor. Die britische Staatsanwaltschaft erklärte eine offizielle Beschuldigung Weinsteins wegen Sittlichkeitsvergehen am Mittwoch für zulässig. Weinstein wird demnach vorgeworfen, sich im Jahr 1996 in zwei Fällen an einer Frau sexuell vergangen zu haben.