Nicht immer galten die Baftas in den vergangenen Jahren als Indikator für die Oscars. Daniel Kaluuya bekam den Bafta als bester Nebendarsteller für "Judas And The Black Messiah". Auf die Frage, ob er nun hoffe, in zwei Wochen in Los Angeles einen Oscar zu gewinnen, lachte er. "Ich bin ganz entspannt", sagte Kaluuya.