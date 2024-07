Messerattacke in Großbritannien: Krawalle von Rechtsextremen

Nach dem tödlichen Messerangriff auf Kinder bei einem Taylor-Swift-Tanzkurs in Nordengland ist es am Dienstag zu schweren Ausschreitungen von Rechtsextremen gekommen. Rund 100 Randalierer lieferten sich in der Stadt Southport Gefechte mit der Polizei und legten Feuer. Dicke Rauchschwaden waren nach Angaben eines AFP-Reporters vor Ort zu sehen.