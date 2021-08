"Henri" bewegte sich am Samstag auf die Ostküste der USA zu und soll laut Vorhersagen am Sonntagmittag (18 Uhr MESZ) in Long Island im Bundesstaat New York auf Land treffen. Die Meteorologen sagen Hochwasser, Starkregen und Sturzfluten voraus. Auch in der Millionenmetropole New York werden Stromausfälle und Überschwemmungen in den Vororten erwartet. Der Wirbelsturm sei "so ernst wie ein Herzinfarkt", warnte Gouverneur Cuomo. Der Sturm werde etwa 26 Stunden in der Region wüten.