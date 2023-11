Grünen-Parteitag: Karlsruhe und die Sorge vor der Zukunft

Die Beispiele Berlin und Hessen haben gezeigt, die Grünen müssen künftig um die Regierungsbeteiligung in Bund und Land bangen. Obwohl sie sich extrem kompromissbereit zeigen, haftet den Grünen ihr Ruf einer Verbots- und Bevormundungspartei an. Das misslungene Heizungsgesetz wirkt nach, da kann der Vizekanzler Habeck noch so viele gute Reden zum Thema Israel halten.