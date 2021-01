Die Hersteller stehen in den Startlöchern. Im vergangenen September hat zum Beispiel Daimler Trucks den futuristischen Prototypen GenH2 vorgestellt. Er hat eine Reichweite von bis zu 1.000 Kilometern. Mit 400 Kilometern nicht ganz so weit kommt ein serienmäßiger Brennstoffzellen-Schwerlaster von Hyundai, der seit Oktober in der Schweiz im Einsatz ist.