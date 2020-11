Einen Tag nach der Großrazzia und ersten Festnahmen wegen des spektakulären Juwelendiebstahls aus dem Grünen Gewölbe in Dresden suchen die Behörden weiter intensiv nach zwei weiteren Verdächtigen. "Die Fahndung läuft auf Hochtouren", sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft in Dresden. Demnach gab es bis Mittwochnachmittag keine Spur von den beiden Männern. Aktuell habe man keine Hinweise zu ihrem Aufenthaltsort, so die Staatsanwaltschaft. Das galt auch für den Verbleib der gestohlenen Kunstschätze.