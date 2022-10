Über den Fall ist bisher öffentlich Folgendes bekannt: der 16-jährige Senegalese hatte sich nach seiner Einreise nach Deutschland zunächst in Rheinland-Pfalz aufgehalten. Ende Juli zog er nach Dortmund und lebte in einer Wohngruppe einer Jugendhilfeeinrichtung. Nachdem er Suizidabsichten geäußert hatte, kam er am 6. August in eine Klinik, wurde dort aber nicht stationär aufgenommen. Er kehrte in seine Jugendeinrichtung zurück.