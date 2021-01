Caroline B. wird von einer Studienkollegin vermisst, die sich an die Polizei in Passau wendet. Die verständigten Beamten fahren zu Carolines Wohnung und finden die 21-Jährige daraufhin erstochen in der Badewanne. Die Spurensicherung nimmt ihre Arbeit auf, die Leiche der jungen Frau wird in die Gerichtsmedizin gebracht.