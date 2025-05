Sängerin Zoe Wees spricht über häusliche Gewalt

Die Sendung mit Zoe Wees und anderen Gästen ist in der ARD-Mediathek abrufbar. Als Sängerin schaffte Zoe Wees 2020 mit ihrem Lied "Control" den Durchbruch. Damit landete die damals 18-Jährige aus Hamburg quasi über Nacht in mehreren Ländern auf Platz 1 der Single-Charts und wurde im In- und Ausland zur gefragten Künstlerin. Im Herbst 2023 veröffentlichte Wees dann ihr Debütalbum "Therapy".