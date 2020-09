Das Oberlandesgericht in Dresden. Archivbild

Quelle: Sebastian Kahnert/dpa-Zentralbild/dpa

Im Prozess um die rechtsextreme Terror-Vereinigung "Revolution Chemnitz" hat das Oberlandesgericht Dresden Haftstrafen zwischen zwei Jahren und drei Monaten sowie fünfeinhalb Jahren verhängt.



Alle acht Angeklagte wurden am Dienstag wegen Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung verurteilt, der Rädelsführer zudem wegen deren Gründung. Die Gruppierung war im September 2018 entstanden. Nach Auffassung der Anklage plante sie einen Umsturz in Deutschland.