Im Süden Deutschlands hat es am Mittwochabend und in der Nacht heftige Gewitter gegeben. In der Folge wurden Straßen überschwemmt, Keller liefen voll und Bäume stürzten um. So wie in Niederbayern - in Passau blieb ein Auto in einer überfluteten Unterführung liegen, wie die Polizei mitteilte. Der Fahrer konnte sich demnach selbst aus dem Wasser retten.