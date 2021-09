Das zuständige Gericht werde darüber in einer Frist von zwei Wochen entscheiden. Der Verteidiger des Jugendlichen, Ihsan Tanyolu, sagte, dass er bereits am Freitag vergangener Woche die Haftprüfung beantragt habe. Er warte zudem noch auf die Akten der Ermittler, in die er Einsicht nehmen will.