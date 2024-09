Haiangriff vor Gran Canaria - Deutsche Touristin stirbt

Mehr als die Hälfte der Haiattacken im vergangenen Jahr ereigneten sich vor der Küste der USA. Insgesamt gab es im vergangenen Jahr zehn Todesopfer: vier in Australien, zwei in den USA , und jeweils eines auf den Bahamas, in Ägypten , Mexiko und dem französischen Überseegebiet Neukaledonien.