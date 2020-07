Bei einem erneuten Hai-Angriff vor Australien ist ein 15-Jähriger beim Surfen ums Leben gekommen. Wie die Polizei am Samstag unter Berufung auf Augenzeugen berichtete, war der Teenager am Nachmittag (Ortszeit) in der Nähe des Wooli-Strands, rund 600 Kilometer nördlich von Sydney, im Meer unterwegs, als ihn plötzlich ein Hai angriff.