Wie gefährlich sind Haie für Menschen - und umgekehrt?

Ein 40-jähriger Angler stirbt am 28. Dezember an der australischen Ostküste, am Tag darauf wird ein Urlauber (48) in Ägypten tödlich verletzt. Seit dem 2. Januar wird zudem in Australien nach einem 28-jährigen Surfer gesucht, der laut Augenzeugen ebenfalls von einem Hai angegriffen wurde. Die Polizei geht davon aus, dass er tot ist.