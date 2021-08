Die Zahl der Toten nach dem heftigen Erdbeben in Haiti am Samstag ist auf mindestens 724 gestiegen. Das teilte der Direktor der Zivilschutzbehörde des Landes, Jerry Chandler, am Sonntag mit. Hunderte weitere Menschen werden noch vermisst, mehr als 2.800 Menschen wurden bei dem Erdstoß der Stärke 7,2 am Samstag verletzt.