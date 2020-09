Suzette sitzt auf ihrem Bett und teilt sich eine Schüssel Reis mit Bohnen mit ihrer Tochter Dieula. Platz für einen Esstisch gibt es nicht in ihrer kleinen Hütte. Mehr zu essen können sie sich auch nicht leisten. Suzette lebt seit zehn Jahren hier in Camp Corail. Das Camp wurde wenige Tage nach dem großen Erdbeben in Haiti am 12. Januar 2010 aus der Erde gestampft.