In der Burchardi-Kirche Halberstadt wird John Cages (1912-1992) Stück ORGAN²/ASLSP seit 20 Jahren an einer eigens gebauten und automatisch betriebenen Orgel gespielt. Weil das Stück nach Cages Anweisung so langsam wie möglich aufgeführt wird, begann es am 5. September 2001 mit einer Pause, am 5. Februar 2003 starteten dann die ersten drei Pfeifentöne.