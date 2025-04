Roboter laufen in China Halbmarathon gegen Menschen

Der humanoide Roboter "Tiangong" legte den Halbmarathon in Peking in zwei Stunden und 40 Minuten zurück.

Ein Sportereignis als Blick in die Zukunft? In Chinas Hauptstadt Peking haben sich mehrere humanoide Roboter bei einem Halbmarathon mit Menschen gemessen. 20 Unternehmen und Forschungseinrichtungen beteiligten sich mit ihren Modellen, die unter anderem die Regel erfüllen mussten, zwei Beine zu haben.

Manch ein Roboter blieb gleich beim Start liegen, wie in einer Übertragung des chinesischen Staatsfernsehens zu sehen war. Andere liefen so langsam, dass ihre Erbauer hinterhergehen konnten. Neben den Robotern hatten sich nach Veranstalterangaben mehr als 10.000 Menschen zu dem Lauf angemeldet.

Schnellster Roboter brauchte wesentlich länger

"Generell testet so ein Wettbewerb natürlich die Einsatztauglichkeit von Humanoiden", sagt Expertin Maren Bennewitz von der Universität Bonn, die an humanoiden Robotern forscht. Bei so einem Wettbewerb sei es eine der Herausforderungen, dass der Roboter seine Umgebung, also den Untergrund sowie die anderen Wettbewerbsteilnehmer, wahrnimmt und darauf reagiert.