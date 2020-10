Ein Jahr nach dem Anschlag am höchsten jüdischen Feiertag Jom Kippur wird am Freitag mit Veranstaltungen und Gebeten der Opfer gedacht. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und der Präsident des Zentralrats der Juden in Deutschland, Josef Schuster, besuchen mit der Synagoge und dem Kiez-Döner Orte, an denen ein Rechtsextremist am 9. Oktober 2019 zwei Menschen tötete.